اتحاد الكرة لـ في الجول: أوراق الزمالك تزيد من تشابك قضية الشيخ لو قدم الأهلي عقوده

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن الدرع الذي سلّمه الأهلي يوم الخميس لن يخرج من الجبلاية.

وأقدم الأهلي على تسليم الدرع إلى اتحاد الكرة تمهيدا لتتويج الزمالك بطل الدوري لموسم 2014-2015 به.

وقال سويلم لـFilGoal.com يوم الخميس: "سيتسلم اتحاد الكرة الدرع الجديد يوم السبت المقبل.. وسنقوم بتسليمه له يوم الأثنين عقب مباراة وادي دجلة".

وأضاف "الدرع الذي أرسله لنا الأهلي سيتحول إلى تراث في مقر الاتحاد.. وسيستلم الزمالك الدرع الجديد الذي سيصل يوم السبت عقب لقاء دجلة".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مطلع الموسم الجاري بتغيير تصميم درع الدوري وكأس مصر نظرا لأن القديم يصعب الاحتفال به لحجمه الكبير. وأسوة بالتغيير الذي حدث في معظم الدوريات الكبرى.

وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماع أمني تنسيقي بين الزمالك واتحاد الكرة والأمن يوم الأحد لإتمام إجراءات استلام القلعة البيضاء للدرع الجديد.

وسيتم التشديد على عدم حضور جماهير في مباراة وادي دجلة حتى لا تحدث أزمة قبل المباراة.