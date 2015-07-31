بالفيديو.. مدير مركز الكبد بكفر الشيخ: عالجنا 5000 مريض ونسبة الشفاء 90%

أكد الدكتور محمد جلال، مدير مركز أبحاث وعلاج الكبد بكفر الشيخ، أن المركز مكان أنشىء لعلاج المرضى بكفر الشيخ خاصة أنها تقع نهايات مصبات النيل التى يكثر فيها مرضى الكبد.

وأضاف، لدينا ضغوط كبيرة لا حدود لها ونطالب ببناء دور واحد إضافى لتخفيف الضغط علينا لكثرة المرضى ولدينا رخصة وكل الموافقات معنا ولكن نعانى من مشاكل بدء تنفيذ البناء لذا نطالب المحافظة بمساعدتنا فى ذلك.

وقال صائحًا: نحن مركز لعلاج أمراض الكبد وليس مكانًا لصرف علاج السوفالدى فقط، مضيفًا: نستقبل 300 مريض فى التأمين الصحى مما يمثل ضغطًا علينا وأخذنا وعدًا من مسئولى الشركة المنتجة للسوفالدى لتوفير منفذ فى التأمين الصحى أو أن تستقبل عيادات التأمين الصحى المرضى لصرف السوفالدى بها أو توفير منفذ لنا لتخفيف التكدس ولكن ما نراه يوميًا منظرًا لا نرضاه لأهالينا هذا المنظر الذى لا يحتمله أحد من تكدس وجلوس بالشوارع والطرقات نحن نستقبل كل يوم ألف مريض بالإضافة لـ300 من التأمين الصحى لصرف السوفالدى، وتابع قائلا: نحن نعالج حالات النزيف والغيبوبة وعلاج أورام الكبد والقسم الداخلى والطوارئ طوال الـ24 سنة وسننشأ قسم جراحة جديد ووحدة معالجة على أفضل مستوى ونطور وحدة المناظير ونحتاج لإجراءات لكنها تسير ببطء.

وأضاف: نستقبل أكثر من ألف مريض للعلاج وفى الطوارئ والعمليات ولدينا الخطة الاستراتيجية لاستكمال المبنى، وأوضح أن المركز هو من أول 8 مراكز تم اعتمادها للعلاج بالانترفروم منذ 2006م فى مصر.

وأشار إلى أن عدد من صرفوا علاج السوفالدى وصل إلى 5 آلاف مريض واليوم وصل 1600 قرار ونعمل على راحة المرضى ولكن الأعداد الوافدة على المركز كبيرة.

وكشف عن أن هناك قرارًا سيتم تطبيقه قريبًا سيريح المرضى من خلال تقييم الحالات بمركز الكبد بكفر الشيخ لتخفيف الضغط على القاهرة، مؤكدًا أن نسبة الشفاء بالسوفالدى بلغت 90% ويتم التأكد من الخلو من المرض من خلال نتائج التحاليل التى ترى مرتين الأولى بعد الانتهاء من الجرعة والثانية بعد 3 شهور من انتهاء العلاج.



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