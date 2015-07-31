حزب مستقبل وطن يحدد مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية بالغربية

قال سامح فتحى حبيب مسئول قطاع الغربية وكفر الشيخ بحزب مستقبل وطن إن الحزب استقر على أسماء مرشحيه الذين سيخوض بهم انتخابات البرلمان المقبلة فى الغربية، حيث تم اختيار كل من محمد عريبى النائب السابق فى البرلمان مرشحا عن الحزب عن دائرة بندر طنطا والمهندس على عز نجل البرلمانى الراحل محمد عز عضو مجلس الشورى السابق عن مركز طنطا، واختيار الدكتور محمود شحاتة رئيس نادى الصيد بالمحلة مرشحا عن الحزب ببندر المحلة، وعامر الشوربجى عضو مجلس محلى محافظة الغربية السابق مرشحا للحزب عن دائرة السنطة، وخالد مصباح مرشحا للحزب عن دائرة قطور، ومحمد أحمد زايد مرشحا للحزب عن دائرة مركز سمنود.

وأضاف "حبيب" أن الحزب سيخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية على جميع المقاعد ويسعى للفوز بالأغلبية فى الانتخابات لتشكيل الحكومة أو المشاركة فى تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية، وأن الحزب سيخوض الانتخابات أيضا على القوائم على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الحزب يعتمد على الكوادر من الشباب الذين هم مستقبل وطن فى البناء والتنمية وأنه تم اختيار مرشحى الحزب بعناية فائقة وبمعايير محددة.



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عامر الشوربجى مرشح حزب مستقبل وطن بالسنطة



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محمد عريبى مرشح حزب مستقبل وطن عن بندر طنطا



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خالد مصباح مرشح حزب مستقبل وطن بقطور



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الدكتور محمود شحاتة مرشح حزب مستقبل وطن عن بندر المحلة