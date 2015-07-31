أبابيل مصر: مبادرة اليوم السابع لدعم الصحافة الإقليمية والمواقع تؤكد استحقاقه للتميز

قال أحمد عبد العزيز رئيس تحرير موقع أبابيل مصر الإخبارية ، إن مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية والمواقع الإلكترونية تؤكد استحقاقه للتميز والصدارة بما يقدمه للقراء من أفكار متجددة تعكس حرفية فريق العمل القائم على الموقع والصحيفة.

وأكد رئيس تحرير موقع أبابيل مصر الإخبارية، أن دعم "اليوم السابع" للصحافة الإقليمية بمثابة الحافز القوى لتشجيعهم على الانتظام فى الصدور ورفع كفاءتها، وخاصة أن هذه الصحف الإقليمية تضم نخبة كبيرة من المتميزين ممن لم يجدوا فرصة مناسبة لممارسة فنون الصحافة، وإن مبادرة "اليوم السابع" فى إلقاء الضوء على العاملين بهذه الصحف من المواهب الإعلامية والصحفية هى مبادرة تستحق كل احترام وتقدير، كما أنها مبادرة طيبة تعد الأولى من نوعها فى متابعة الصحف الإقليمية فى مصر والعالم كله.

وأكد عبد العزيز، أن جريدة اليوم السابع"، أعادت الحياة للصحافة الإقليمية فى كل أنحاء الجمهورية، وبهذه التجربة تكتشف محررين بالأقاليم على درجة عالية من الكفاءة، مشيرًا إلى أن موقع أبابيل مصر من المواقع التى حملت على عاتقها هموم ومشاكل المواطنين منذ نشأتها، وساهم فى حل كثير من المشاكل، وبه نخبة من المواهب الصحفية.