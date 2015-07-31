حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 31 7 2015

1-حظك اليوم برج الحمل الجمعة 31 7 2015

2-حظك اليوم برج الثور الجمعة 31 7 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 31 7 2015

4-حظك اليوم برج السرطان الجمعة 31 7 2015

5 - حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31 7 2015

6- حظك اليوم برج العذراء الجمعة 31 7 2015

7- حظك اليوم برج الميزان الجمعة 31 7 2015

8- حظك اليوم برج العقرب الجمعة 31 7 2015

9- حظك اليوم برج القوس الجمعة 31 7 2015

10- حظك اليوم برج الجدى الجمعة 31 7 2015

11- حظك اليوم برج الدلو الجمعة 31 7 2015

12- حظك اليوم برج الحوت الجمعة 31 7 2015

>امرأة الحمل يعرف عنها أنها لا تحتاج للرجل كثيرًا ويمكن أن تعيش بدونه، وهذه الصفة تخيف الرجل منها وتجعله يضيق بها، وامرأة الحمل تميل أصلا إلى السيطرة فى كل شىء وعلى كل شىء حتى فى المواقف العاطفية فلا تستغرب أن هذه المرأة عندما تطلب من حبيبها موعدا وبالتالى من الممكن جدا أن تبدأ هى فى مصارحته بحبها.>امرأة برج الثور تثق فى قدراتها العاطفية والنفسية أكثر من الرجل ولكن ثقتها الزائدة فى أنوثتها تجعلك أنت القائد وإذا لم تملأ ذلك المركز ستتولى هى عجلة القيادة وتديرها ولكن أى امرأة بمعنى الكلمة وتسعى للرجل الكامل.>على الرجل أن يدرس امرأة برج الجوزاء جيدًا حتى يتعرف على شخصيتها متعددة الجوانب حتى تتعود على التقلبات المفاجئة التى تظهرها عواطفها المتقلبة حتى تصل لسن النضوج فقد تنجذب إلى أناقتك وابتسامتك وطريقة حديثك تارة وتنتقد كل شىء فى شخصك حتى طريقة سيرك تارة أخرى.>امرأة برج السرطان تعيش حياتين فى اليوم الواحد مثل المد والجزر تماما، ولكنها تكون حالة مؤقتة لهذا التخبط فى الأربع حالات التى تظهر بهما طوال الشهر من العصبية للحنان للقوة للضعف ولكنها امرأة يتمناها كل الرجال وخصوصا الرجل الذى يريد بناء بيت دافئ.>ينصح علماء الأبراج الرجل فى أن يبتعد عن امرأة برج الأسد إذا كان لا يتمتع بقوة الشخصية والثقة فى النفس فهى ليست لينه وليست وديعة فإذا ظننت أنك تستطيع ترويضا أو تطبعها على ما تريد فأنت مخطئ بل واهم.>امرأة برج العذراء زوجة ممتازة فهى متنبهة ويقظة وقديرة على تنظيم روتنى ناجح لإدارة بيتها حسب ظروفها المادية واجتماعية، ودائما يبدو بيتها كما لو كان جديدا نظيفا ممتلئا بالورود ورائحة الطعام اللذيذ قد تبدو بخيلة ولكنها مدبرة جدا.>هى اجتماعية جدا صاحبة ابتسامة مشرقة وأسلوبها دبلوماسى يخلق كمًا هائلًا من الأصدقاء أناقتها وحسن زينتها تبعث على الأطراء والتملق وينعشها المديح البرئ فلها من قوة الارادة والعقل ما يمكنا من كبح عواطفها والاحكم فيعا عندما تشعر بتأثير الكلمات المعسولة على أذنها ولا تؤثر عواطفها على عقلها ابدا مهما كانت قوة المشاعر.>هى مثال للحب والعاطفة والحنان والشهوة التى لا تقاوم، لا تندفع وتمهل فى معرفتها فهى غامضة وإن كانت قد تخدعك بابتسامتها الرزينة ونظرتها البريئة وتصرفاتها الرقيقة وصوتها الملائكى تستطيع أن تتحكم فى مشاعرها العنيفة بهى تحب بقوة وتكره بقسوة انفعالاتها عنيفة بالرغم من نجاحها فى إخفائها.>امرأة برج القوس تتميز بالصدق والصراحة والأخلاص لا مثيل لها فى ناس باقى الابراج ولذلك إذا كنت من الرجال الذين يفضلون المرأة المراةغة الغامضة فمن الأفضل أن تبحث عن امرأة غير امرأة برج القوس>امرأة برج الجدى لها سلطة كبيرة على عواطفها وأحيانا يظن البعض أنها عملية ومادية لكن فى الحقيقة هى تفتقد القدرة على التعبير وإظهار عواطفها ولذلك تستاء وتحزن عندما تهتم برجل وتعدب به ولا يبادلها نفس الشعور>تتمسك فتاة برج الدلو بحريتها باصرار واضح فهى تنتمى للكل وفى نفس الوقت لا لأحد وهى شديدة الولاء والوفاء لمن يقبل حبها بهذا الشرط>تعشق حماية الرجل ايا كان وإن كانت ستضطر لتمثيل الشخصية المستقلة الحازمة الحكيمة لتحمى نفسها وتقى قلبها من الآلام فهى دائما خائفة وتفتقد الثقة التامة فى نفسها ، لا تحب أن تفرضح روحها على أحد ومع ذلك فكوكب نبتون يتغلب عليها وستظل تبحث عن الرجل الذى تهبه قلبها وجسدها