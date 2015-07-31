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شاهدوا كليب أغنية محمد عطية وانطوني توما "كل ليلة"

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شاهدوا كليب أغنية محمد عطية وانطوني توما "كل ليلة" شاهدوا كليب أغنية محمد عطية وانطوني توما "كل ليلة"

الخميس 30-07-2015 20:57

طرحت شركة "cube music " عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، كليب أغنية "كل ليلة" التي جمعت الفنانين محمد عطية وأنطوني توما اللذين كتبا كلمات الأغنية، ولحنها أنطوني نفسه.

وقد تمّ تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة إلهام أبي راشد.

يذكر أن فكرة الديو برزت بعد مشاركة محمد عطية خريج برنامج "ستار أكاديمي"، وانطوني توما خريج برنامج "ذا فويس" فرنسا بالنسخة العربية من برنامج "رقص النجوم"، وطرحت الأغنية في الحلقة الختامية للبرنامج الذي أحرز أنطوني فيه المركز الأول وكانت ردود الفعل عليها سلبية. فكيف ستكون ردود الفعل على الفيديو كليب؟

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