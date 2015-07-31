أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

غياب الفنانين عن عزاء المخرج رأفت الميهي

Google+ Print
غياب الفنانين عن عزاء المخرج رأفت الميهي غياب الفنانين عن عزاء المخرج رأفت الميهي

الخميس 30-07-2015 21:19

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أقيم أمس مراسم عزاء المخرج القدير رأفت الميهي في مسجد عمر مكرم بحضور عدد قليل من الفنانين والفنانات، حيث لم يحضر سوى ليلى علوي، ودلال عبد العزيز، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها عبير ووالدتها.

كما حضر أيضاً المخرج داوود عبد السيد، وسامح الصريطي، والكاتب مصطفى محرم، والناقد شادي أبو علي، والكاتب وحيد حامد، وصبري فواز، ونقيب الممثلين أشرف ذكي، ونقيب السينمائيين مسعد فوده والمنتجان مدحت العدل وجمال العدل.
يذكر أن جنازة الراحل أيضاً شهدت تخاذلاً من الفنانين في الحضور لوداعة.

وكان المخرج الراحل قد توفّي منذ ثلاثة أيام بعد مروره بأزمات مرضية متلاحقة منها جلطات في المخ أدت إلى فقدان الكلام.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي