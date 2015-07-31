غياب الفنانين عن عزاء المخرج رأفت الميهي

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

أقيم أمس مراسم عزاء المخرج القدير رأفت الميهي في مسجد عمر مكرم بحضور عدد قليل من الفنانين والفنانات، حيث لم يحضر سوى ليلى علوي، ودلال عبد العزيز، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها عبير ووالدتها.

كما حضر أيضاً المخرج داوود عبد السيد، وسامح الصريطي، والكاتب مصطفى محرم، والناقد شادي أبو علي، والكاتب وحيد حامد، وصبري فواز، ونقيب الممثلين أشرف ذكي، ونقيب السينمائيين مسعد فوده والمنتجان مدحت العدل وجمال العدل.

يذكر أن جنازة الراحل أيضاً شهدت تخاذلاً من الفنانين في الحضور لوداعة.

وكان المخرج الراحل قد توفّي منذ ثلاثة أيام بعد مروره بأزمات مرضية متلاحقة منها جلطات في المخ أدت إلى فقدان الكلام.

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