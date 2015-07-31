إصابة 12 بينهم طفل بطلق نارى والقبض على 8 فى مشاجرة بجهينة فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة بين طرفين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما نتج عنه إصابة 12 بإصابات متفرقة بالجسم من بينهم طفل فى الخامسة من العمر، حيث بطلق نارى بالصدر وحالته الصحية سيئة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح محمد إبراهيم، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الطليحات- دائرة المركز وتمت السيطرة عليها عقب الدفع بمجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد نور الدين، رئيس مباحث مركز جهينة والرائد أحمد صلاح معاون مباحث المركز بوقوع المشاجرة طرف أول ناصر على سلامة 32 عاما عامل ومحمود صابر إبراهيم سلامة، 15 عاما طالب، وأحمد على سلامة 27 عاما عامل وأحمد صابر إبراهيم سلامة 25 عاما عامل وبهاء الدين على سلامة 40 عاما مقاول على السيد سلامة على 61 عاما بالمعاش وأيمن على سلامة على 35 عاما صاحب مح ومحمد جمال السيد سلامة 21 عاما عامل مصابين، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وبين طرف ثان عادل على قبيصى عامر 43 عاما موظف بالرى وأحمد عبد الحفيظ قبيصى 63 عامًا مزارع ومصطفى محمد عبد الحفيظ قبيصى 19 عاما طالب وإسلام أحمد عبد الحفيظ 28 عاما ومحمود فتحى أحمد عبد الرحيم 19 عامًا طالب وإبراهيم عصمت عامر 30 عاما عامل، وياسر خلاف عبد العظيم قبيصى 19 عاما، طالب وأحمد محمود على قبيصى 19 عاما طالب وفتحى أحمد عبد الرحيم حجازى 51 عاما مزارع ومحمد أحمد عبد الحفيظ قبيصى 30 عاما محام، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الطرفان يقيمان بذات الناحية وسبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما اتهم كلاهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وأحداث إصابته.

كما نتج عن المشاجرة إصابة الطفل كريم محمد عبد العال 5 سنوات ويقيم بذات الناحية لا ينتمى لطرفيها تصادف تواجده بالمكان بطلق نارى بالصدر من الناحية اليمنى ونزيف شديد، وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائى المبدئية إلى أن محدث إصابة الطفل المذكور هو الثانى من الطرف الثانى وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجه برتا إيطالى عيار 9 مم تحمل رقم 7507 والمرخصة للمذكور بالرخصة رقم 1372 / 1 صادره المركز "دفاع" وتم التحفظ عليها.

>وجار استدعاء أسرة الطفل المصاب لسؤاله.

>وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4296 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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