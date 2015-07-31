أخبار عاجلة

صلاح يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدًا -
أحمد مرتضى ينفي انسحاب الزمالك من الدوري -
6 مشاهد في فوز الشرقية على الزمالك -
علاء عبد الغني: واجهنا سوء حظ غريب أمام الشرقية -
بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب وباسل خياط ... وكواليس تصوير مسلسل " طريقي " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 54 من الشوط الأول -
فريق شتوريل يحرز الهدف الثانى فى مرمى فريق بنفيكا فى الدقيقة 46 من الشوط الأول -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إتعرض عليا أجسد دور النجم الكبير رشدي أباظة لكني رفضت -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني أغنية أمبيه مع شيرين عبد الوهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة "خليجى" للنيابة لاعتدائه لفظيًا على مضيفة منعته من التدخين

Google+ Print
إحالة "خليجى" للنيابة لاعتدائه لفظيًا على مضيفة منعته من التدخين إحالة "خليجى" للنيابة لاعتدائه لفظيًا على مضيفة منعته من التدخين
أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات الأمنية بالمطار أحالت راكبًا خليجيًا إلى النيابة العامة بعد اعتدائه اللفظى على إحدى المضيفات لدى عودته من جدة، لإصراره على التدخين داخل الطائرة وهو التصرف الممنوع على جميع الطائرات فى العالم.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن السلطات الأمنية بالمطار تلقت بلاغا بضرورة تواجد الشرطة عند هبوط الطائرة المصرية المقبلة من جدة، نظرا لقيام أحد الركاب بالاعتداء اللفظى على إحدى المضيفات لأنها منعته من التدخين داخل الطائرة.

وأوضح أنه تم انتقال قوة أمنية إلى الطائرة وتم الاستماع إلى أقوال المضيفة التى أكدت بشهادة عدد من الركاب قيام الراكب بمخالفة التعليمات وسب المضيفة بعد أن منعته من التدخين، حيث تم تحرير محضر للراكب وأحيل للنيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365