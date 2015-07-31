إحالة "خليجى" للنيابة لاعتدائه لفظيًا على مضيفة منعته من التدخين

أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات الأمنية بالمطار أحالت راكبًا خليجيًا إلى النيابة العامة بعد اعتدائه اللفظى على إحدى المضيفات لدى عودته من جدة، لإصراره على التدخين داخل الطائرة وهو التصرف الممنوع على جميع الطائرات فى العالم.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن السلطات الأمنية بالمطار تلقت بلاغا بضرورة تواجد الشرطة عند هبوط الطائرة المصرية المقبلة من جدة، نظرا لقيام أحد الركاب بالاعتداء اللفظى على إحدى المضيفات لأنها منعته من التدخين داخل الطائرة.

وأوضح أنه تم انتقال قوة أمنية إلى الطائرة وتم الاستماع إلى أقوال المضيفة التى أكدت بشهادة عدد من الركاب قيام الراكب بمخالفة التعليمات وسب المضيفة بعد أن منعته من التدخين، حيث تم تحرير محضر للراكب وأحيل للنيابة العامة.