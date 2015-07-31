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الوظائف المكتبية تضر الصحة وكثرة الوقوف تسبب فى آلام الظهر

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الوظائف المكتبية تضر الصحة وكثرة الوقوف تسبب فى آلام الظهر الوظائف المكتبية تضر الصحة وكثرة الوقوف تسبب فى آلام الظهر
كشفت دراسة علمية حديثة أن الوظائف المكتبية ليست جيدة للصحة، ولكن العمل الشاق الذى يتطلب الوقوف على القدمين يسبب المتاعب للظهر وعضلات الساق.

وأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميا يساهم فى زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر على المدى الطويل والاضطرابات العضلية الهيكلية.

وأشار معدو الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف العمال فى جميع أنحاء العالم ينفقون أكثر من ثلاثة أرباع وقتهم خلال العمل.

وقالت معدة الدراسة ماريا غابرييلا غارسيا، الحاصلة على الدكتوراه فى قسم العلوم الصحية والتكنولوجيا فى جامعة “ETH” بمدينة زيورخ، سويسرا، أن ساعتين من الوقوف خلال العمل لا يرتبط مع أية مشاكل.

مضيفةً أن الوقوف لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالعديد من من الأمراض على المدى القصير، مثل تشنجات الساق والظهر.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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