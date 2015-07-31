فعاليات عجمان: التنمية البشرية ركيزة الوطن

أكد عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في عجمان اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في الدولة ورهانها الدائم بتنمية الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الاساسية للتنمية وان انسان هذه الارض هو معول البناء والتشييد، مشيدين بنموذج قادة القرن 21 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يهدف الى تدريب واعداد قادة للمستقبل تواكب كافة التطورات العالمية في جميع المجالات وذلك من أجل أن تظل دولة الامارات دائما في الطليعة وتتبوأ بصورة مستمرة التنافسية العالمية ويصبح شعبها دائما من أسعد شعوب العالم، مؤكدين أن هذا البرنامج سوف يعزز مسيرة التطوير والتنمية في الامارات.

الركيزة الأساسية

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ملهم يستشرف المستقبل دائما بأفكاره المتميزة التي نجحت في احداث نقلة كبيرة في تطوير العمل في القطاع الحكومي واهتمام سموه الكبير بتنمية الموارد البشرية وتوفير كل مقومات النجاح والدفع بالشباب دائما الى الامام وتوليهم المناصب العليا لإكسابهم الثقة والعمل من اجل خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الشامسي بان هذا البرنامج سوف يثمر في ايجاد قادة لدفة العمل العام مسلحين بكل فنون الادارة، واضعين نصب أعينهم جهود القيادة الرشيدة في الدولة التي تسعى دائما إلى المركز الاول وإلى إسعاد المواطن، مشيرا إلى أن ما تقدمه الدولة للمواطن من تعليم وخدمات علاجية ومسكن كله يأتي في اطار الاهتمام بالإنسان وتنميته باعتباره الركيزة الاساسية للتنمية ومعول البناء والتطوير.

إسعاد الشعب

وأكد العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان أهمية النموذج برنامج قادة القرن 21 في ايجاد قادة يتميزون بمهارات فريدة وينجحون في إحداث التطوير الحقيقي في دولاب الخدمة المدنية مشيرا الى اهمية تنمية الموارد البشرية في جميع المجالات وملاحقة ثورة المعلومات وتوظيفها في الخدمات التي تقدمها جميع الدوائر الحكومية وترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير الاداء الحكومي والعمل من اجل اسعاد الشعب. كما ان افكار سموه تأتي دائما سباقة في سبيل مواكبة التطور في العلم ومن اجل ان استمرار العطاء الحقيقي وان يتسلم الراية جيل من جيل مسلح بالعلم والمعرفة.

فخر واعتزاز

ومن جانبه أعرب العميد محمد عبدالله علوان مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب عن فخره واعتزازه بإطلاق برنامج قادة القرن 21 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موكدا بان هذا البرنامج سوف يسهم في ايجاد قادة جدد يضافون الى سجل الدولة الخالد في مجال تنمية الموارد البشرية، مشيرا الى ان التطور والتحديث دائما بحاجة الى وجود قادة مسلحين بأدوات العلم والمعرفة وملمين بما جرى في العالم من تطور وذلك لكي تظل الامارات دائما وأبدا في مقدمة دول العلم ترنو الى الفضاء الرحب في التميز والتطوير وان تكون نموذجا لأرض الاحلام لجميع الناس.