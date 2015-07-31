شرطة دبي تعزز تعاونها مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي أن تضع كافة إمكاناتها وخبراتها للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووضع رؤية أمنية مستقبلية واضحة ودقيقة ومشتركة ما بين شرطة دبي والهيئة والاستفادة من إمكانية الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للنقل والإنقاذ في عمليات الفحوص المخبرية ووحدة التعامل مع المواد الكيميائية والإشعاعية في تأمين سلامة المجتمع واتخاذ الإجراءات الوقائية دون انتشار أيِّ ضرر يهدِّد المجتمع، والمساهمة في إنجاح البرامج في نشر الوعي بالطرق العلمية الصحيحة في التعامل مع المواد الإشعاعية بما يحقِّق متطلبات سلامة المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال لقائه بقاعة الاجتماعات في القيادة العامة لشرطة دبي، وفدَ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأثنى المزينة على قرار حكومة الدولة في إنشاء هيئة اتحادية للرقابة النووية في الدولة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية وتتولى مسؤولية تطبيق معايير السلامة والأمان لبرامج الطاقة النووية السلمية.

واطلع خلال اللقاء الذي حضره العميد الدكتور عبدالله حسن الدراي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والعقيد فهد سيف سلطان المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمقدم الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، ومن الهيئة محمد سلطان الزعابي نائب مدير العام للشؤون الإدارية ومحمد فولاذ مدير إدارة الرقابة الداخلية والخارجية وراشد عيسى بن حارب الفلاحي، على الجهود التي تبذلها الهيئة ومجالات عملها وما تلعبه من دور في مجال الرقابة النووية وتنظيم القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية وتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات باعتبارها أحد المواضيع التي باتت تهم المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وآلية تطبيق لوائح وإجراء عمليات تفتيش وتدابير وقاية الأفراد والبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية المحتملة بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إصدار تراخيص تشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية وكافة الأنشطة الأخرى التي تستخدم الإشعاع في الدولة، مثل القطاع الطبي والرقابة على الشركات الموردة للمواد الكيميائية ذات الأخطار الإشعاعية وتدريب العاملين في المجال النووي.

ووجَّه المزينة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بعقْد لقاءات مشتركة للاستفادة من إمكانيات الطرفين في الاستشارات والدورات والخبرات والمعلومات المتبادلة والدورات وبرامج تأهيل خبراء بالإضافة إلى الاطلاع على الامكانيات المتوفرة من حيث الأجهزة والفحوص في المبنى الجديد للإدارة العامة. وفي الختام تبادل اللواء خميس مطر المزينة، ومحمد سلطان الزعابي، الدروع التذكارية، بمناسبة الزيارة.