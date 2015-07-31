بدء بيع الزي المدرسي الجديد 9 أغسطس

حددت وزارة التربية والتعليم التاسع من شهر أغسطس المقبل موعداً لبدء توزيع الزي المدرسي الجديد في مراكز البيع المعتمدة، وفق مواصفات محددة تنسجم مع الهوية الوطنية، وتراعي متطلبات تدخل في صميم مظاهر المجتمع والبيئة المحلية للمجتمع الإماراتي، وتعزز من قيم المواطنة الإيجابية لدى الطالب.

وقالت فوزية حسن غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات التربوية في وزارة التربية والتعليم، إن مبادرة الزي المدرسي الجديد جاءت لتعميق مظاهر الهوية الوطنية لدى النشء وفق مرتكزات تستمد من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية.

وأوضحت أن الاستعدادات تجري بوتيرة عالية لتوفير الكميات المطلوبة من الزي المدرسي الجديد في منافذ البيع المختلفة، داعية في الوقت ذاته أولياء الأمور والطلبة إلى مراجعة تلك المراكز للحصول على الزي المدرسي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكدت أنه جرى توفير جميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف مراحلهم العمرية، حيث جرى التنسيق مع الشركة الموردة «يونيفورم اكسبرس» لتغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة، وفي الوقت ذاته أكدت أن الطالب يستطيع الحصول على الزي المدرسي من المراكز المعتمدة فقط، بحيث لا يسمح بخياطة الزي المدرسي عند محال الخياطة، حفاظاً على جودة المنتج وما يتصل به من تفاصيل دقيقة والذي روعي في تصميمه اعتبارات عديدة.

وأفادت بأن الوزارة أخذت في الحسبان عملية تحديد أسعار الزي المدرسي بحيث يكون مراعياً للظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر حتى لا يشكل لديها أي عبء مادي يثقل كاهلها، فضلاً عن توفير الزي في مراكز ومنافذ بيع عدة منتشرة وتغطي مدن الدولة لتسهيل عملية الحصول علية بأقل جهد ممكن، مشيرة إلى أنه بإمكان أولياء الأمور والطلبة الحصول على الزي المدرسي من أي منفذ بيع يشاؤون، ولا يقتصر الأمر على مركز بعينه.

تصاميم

وذكرت أن الوزارة حرصت عند وضع التصاميم الخاصة في الزي المدرسي بأن يكون معبراً عن روح البيئة التعليمية، ومتماشياً مع ما يرتبط بها من أصول تربوية وضوابط، ومناسباً في أشكاله وألوانه لكل مرحلة دراسية وعمرية، ومنسجماً في الوقت ذاته مع المظهر الحضاري رفيع المستوى للمدرسة الإماراتية.

وتنتشر منافذ البيع والتوزيع، في كل من دبي، ممثلة في الصالة الرياضية لمدرسة زايد بن سلطان (بر دبي)، والصالة الرياضية في ند الحمر (ديرة)، وفي الشارقة تحددت المنافذ في صالة مدرسة المنار النموذجية للعليم الأساسي ح2 بنات (الغافية)، وصالة مدرسة آسيا بنت مزاحم بنات/ القادسية (خو رفكان)، وصالة مدرسة الذيد للتعليم الثانوي بنين/ الذيد (الذيد والوسطى)، وفي عجمان تحدد البيع في الصالة الرياضية بمدرسة الحسن البصري، والنادي الرياضي مزيرع ( مزيرع وحتا ومصفوت)، وفي أم القيوين، بمسرح مدرسة الوطن، وفي رأس الخيمة، بقاعة نادي ضباط شرطة رأس الخيمة، ومسرح مدرسة كدرة للتعليم الأساسي والثانوي، وفي الفجيرة، جاءت منافذ البيع ممثلة في: مسرح مدرسة ابن النفيس للتعليم الأساسي، والصالة الرياضية (مربح)، ومسرح مدرسة الماسة (دبا).