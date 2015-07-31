بلدية دبي تسلم شيكاً بـ100 ألف درهم لصالح المعسرين

أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، حرص البلدية على المشاركة في كل المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجهات المختلفة في الدولة، وعلى رأسها مبادرة صندوق الفرج التي تبنتها وزارة الداخلية، بالتعاون من جريدة «الإمارات اليوم»، بهدف مساعدة نزلاء المؤسسات الإصلاحية أو الموقوفين على ذمة قضايا مالية وديات شرعية، لتفريج كربهم وتحمل بعض الأعباء عن كواهلهم بما يعود بالفائدة عليهم وعلى أسرهم التي تكون في أمس الحاجة لهم. جاء ذلك خلال لقائه رئيس تحرير «الإمارات اليوم» سامي الريامي وتسليمه شيكاً بمبلغ مئة ألف درهم لصالح مبادرة الصحيفة و«صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، لإطلاق سراح المعسرين، بعد تسديد التزاماتهم المالية.

كما ثمن مدير عام بلدية دبي المشروع، الذي يستهدف المعسرين، بحيث تساعدهم على تجاوز محنهم ومد العون لهم ضماناً لاستقرارهم مع أفراد المجتمع.

وقال أمين صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، إن مبادرة بلدية دبي، تجسد حرصها على المساهمة في نهضة المجتمع، من خلال تبني مفهوم المسؤولية الوطنية، وقال، إن هذه الدائرة الكبيرة في دبي، تثبت أنها رائدة في مجالات العمل الإنساني والمجتمعي. ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة إلى أن تحذو حذو بلدية دبي، وتسهم في فك كرب المعسرين، وتأمين عودتهم إلى أسرهم، بما يؤدي في النهاية إلى استقرار المجتمع.

ويمثل صندوق الفرج اللبنة الأساسية نحو تطوير العمل الخيري، وذلك من أجل مساعدة السجناء المعسرين في تجاوز عقبة الإعسار، من خلال مد يد العون لهم لسداد مديونياتهم وإعادة الاستقرار لهم و لأسرهم، وتجنيبهم الوقوع في براثن الحاجة والعوز.

مشاركة

رحب المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي رئيس مجلس أمناء مركز البيئة للمدن العربية باحتضان ولاية الجزائر مؤتمر بيئة المدن السادس تحت عنوان (التميز في إدارة المدن الساحلية)، برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية، خلال الفترة من 15-17 نوفمبر القادم.

وجاء هذا الترحيب في رسالة شفهية نقلها حسين الفردان مدير مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي خلال لقائه مع عبد القادر زوغ والي ولاية الجزائر العاصمة، ومحمد العمراني رئيس ديوان ولاية الجزائر، خلال اجتماعه بهما في الجزائر. وأوضحت رسالة مدير عام بلدية دبي التي نقلها الفردان أن أهمية انعقاد المؤتمر تتأتي في وقت أصبح فيه التخصص مطلبا لتوحيد منصة التعامل مع المدينة الساحلية العربية بكل ظروفها وتحدياتها، كما وجه الشكر لوالي ولاية الجزائر العاصمة الذي عمل على تذليل كل الخطوات وتيسير التواصل ليكون هذا المؤتمر منصة مؤسسية لبناء شراكات عربية فاعلة مع المدن العالمية الساحلية والتواصل المنهجي ليكون حدثاً دورياً لمدن الساحل العربي والوصول لقواعد وأسس موحدة لمتطلبات المدينة العربية الساحلية لتحقيق الاستدامة التنموية والذكاء والتكامل.

وأوضح أن هذا المؤتمر أولى ثمرات مجلس الأمناء الجديد الذي يضم إحدى عشرة مدينة عربية من كل أقطار الوطن العربي وأنهى وفد مركز البيئة للمدن العربية اجتماعاته التحضيرية في الجمهورية الجزائرية تمهيداً لاحتضان ولاية الجزائر العاصمة تنظيم فعاليات المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن.

وكما تم خلال اللقاء بحث التنسيق المشترك، حيث يتولى مركز البيئة للمدن العربية وبلدية دبي مهام اللجنة العلمية.

وتقرر أن يركز المؤتمر على استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين عن تجارب المدن العربية والعالمية والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنيين باستدامة المدن الساحلية وكذلك الجامعات ومعاهد الدراسات والأبحاث من كل دول العالم بمشاركة 14 ورقة عمل هادفة إلى التعرف على التحديات التي تواجه المدن العربية والعالمية الساحلية في كل الأبعاد البيئية والتخطيطية على مستوى العالم من أجل توحيد الجهود والأفكار في معالجة التحديات البيئية التخطيطية للمدينة الساحلية بما في ذلك الجوانب الجمالية والعمرانية التي باتت تتبناها الدول المتقدمة لتحقيق التكامل والترابط والإدارة المتكاملة للمدن الساحلية الذكية، التي يراعى فيها منظومات النقل والمواصلات والتخلص الآمن من النفايات المادية والسائلة والحد من الملوثات.

رعاية

نجحت عيادة بلدية دبي في تنفيذ مبادرة الاهتمام بصحة العمال، عبر الاهتمام بصحة العمال الذين يتمتع نسبة كبيرة منهم بتأمين صحي. وأكدت زهور الصباغ مديرة إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي أن خطة الإدارة وقسم العيادة تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف السامي، وأضافت الصباغ أن قسم العيادة قام بتحويل كل الحالات التي تستدعي علاج أسنانها.