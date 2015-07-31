اسم محمد المزروعي على شارع في «الغربية»

بتوجيهات من القيادة الرشيدة أعلنت دائرة الشؤون البلدية وبلدية المنطقة الغربية إطلاق اسم الفقيد المغفور له بإذن الله، محمد خلف المزروعي على شارع رئيسي بمدينة زايد في المنطقة الغربية.

ويمتد شارع محمد خلف المزروعي من وسط مركز مدينة زايد إلى مدينة بينونة ويعتبر من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتطل على جانبيه العديد من الدوائر الحكومية، ويربط الشارع بالطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى العاصمة أبوظبي ومدينة ليوا، كما أنه يربط بالطريق الذي يؤدي إلي مدينة غياثي.

وتقدم سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بخالص الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على جهوده الحثيثة في دعم مسيرة البناء والتطوير، وحرصه الدائم على إرساء البنى التحتية المتطورة والتي تمكن من تلبية احتياجات السكان من خدمات البنى التحتية المختلفة وتقديمها بفاعلية وكفاءة عالية، كما تقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعم سموه لمسيرة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي وتوجيهاته السديدة من أجل إرساء البنى التحتية التي توفر أرقى الخدمات لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

حرص متواصل

وأشاد الغفلي بتوجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق اسم الفقيد محمد خلف المزروعي على احد الشوارع الرئيسية في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، قائلا: « إن تكريم الفقيد بإطلاق اسمه على أحد شوارع المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي يدل على حرص حكومتنا الرشيدة على تكريم أبناء الوطن الذين ساهموا وشاركوا في خدمة الوطن وبناء المجتمع عبر إنجازات تركت بصمة واضحة على مختلف الصعد الإعلامية والتنموية والبيئية والتراثية وغيرها».

وأضاف: «إن تسمية الشارع تخليداً لذكرى الفقيد ليس بغريب على قيادتنا الحكيمة التي عبرت عن شكرها وتقديرها لأبنائها الذين أخلصوا في تأدية واجبهم الوطني، وأوفوا بالأمانة التي شرفتنا وكلفتنا بحملها الحكومة الرشيدة في سبيل خدمة الوطن والمواطن وبذل كل ما من شأنه أن يعزز رفعة وطننا ويخدم مصالحه وقضاياه على الوجه الأفضل.

الابن البار

من جانبه، قال المهندس عتيق خميس المزروعي مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة إن الفقيد محمد خلف المزروعي (رحمه الله) من أبناء المنطقة الغربية المخلصين، فقد كرّس حياته لخدمة الوطن، وترك بصمات واضحة في كل المناصب التي تقلدها، وكان نعم الابن البار لخدمة وطنه وقدوة لكل من عمل بجانبه، وتعلم من مبادراته وأفكاره النيرة وحرصه على إبراز الموروث الثقافي والتراثي والأدبي والحضاري الذي تتميز به الدولة.

وأضاف: كما حرص الفقيد على تكريس العاصمة أبوظبي عاصمةً للثقافة العربية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابع: »إن إطلاق شارع باسم الفقيد محمد خلف المزروعي يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بتكريم أبنائها المخلصين، وهذا ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة التي عودتنا على الاهتمام بأبناء الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته«.

العنونة

وأكد مدير عام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة أن إطلاق اسم الفقيد محمد خلف المزروعي يأتي إيذاناً ببدء تسمية 436 شارعا لمختلف شوارع مدينة زايد و204 شوارع بمدينة غياثي، وذلك ضمن نظام العنونة والأسماء الجغرافية والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي »عنواني« وهي مبادرة على مستوى إمارة أبوظبي يقودها النظام البلدي »دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية«، لتحقيق رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تركيب حوالي 20000 عنوان وحوالي 7000 شارع و30 لوحة علوية في مختلف مدن المنطقة الغربية، حيث ستساعد جميع سكان المنطقة الغربية وزوارها، ممن ليسوا على دراية بأسماء الشوارع، على التنقل بسهولة، بالإضافة إلى معرفة جميع البيانات المتعلقة بالمنطقة والموجودين فيها، ومعنى اسم الشارع، والمناطق المشهورة والقريبة منهم وإرسال رمز الاستجابة السريع لأصدقائهم وعائلاتهم للاستدلال عليهم بسهولة.

مشيراً إلى أن اختيار الأسماء تم بناءً على الموضوعية وإبراز الإرث الثقافي والتراثي والتاريخي للمنطقة الغربية كما تم مراعاة عدم تكرارية أسماء الشوارع في المنطقة الغربية لسهولة الوصول إلى الوجهات المطلوبة في وقت قصير.

حضور مميز

شهد حفل إطلاق اسم شارع محمد خلف المزروعي، سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي ومحمد حمد عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وعلي الرميثي ممثل ديوان ولي العهد، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومصبح مبارك المرر مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، إلى جانب عدد من كبير من المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية.

أسرة الراحل

وجه ابن الفقيد خلف محمد خلف المزروعي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، لتقدير سموهم للفقيد محمد خلف المزروعي وإطلاق اسمه على شارع رئيسي بمدينة زايد.

تسمية الشارع تتصدر ترند الإمارات بـ82 مليون مشاهدة

الأوفياء لا يمكن نسيانهم بسهولة مهما طال غيابهم، أو غيبهم الموت، والدليل أن وسم الراحل ابن الإمارات محمد خلف المزروعي، تصدر ترند الإمارات أمس بنسبة مشاهدة بلغت 82 مليون مشاهدة ، لوسم #شارع_محمد_خلف_المزروعي ، بعد أن أعلنت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي عن بادرة كريمة لراحل كريم يستحقها، ألا وهي إطلاق اسم الراحل على شارع في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، بحضور حشد من المعنيين وأقارب وأصدقاء ومحبي الراحل وجمع غفير من الجمهور.

وقال سعيد الكتبي: لم يطلق هذا الاسم على #شارع_محمد_خلف_المزروعي إلا تكريماً له، وعبرة لنا وتأكيداً للذي قاله المغفور له بإذن الله الشيخ زايد حول عمل هذا الرجل، وفي تغريدة أخرى له كتب: « #شارع_محمد_خلف_المزروعي هكذا يخلد رجال الوطن الذين يعملون في سبيل قيادتهم ووطنهم، شاركه الرأي محمد الظهوري الذي دوّن : يستاهل هذا الرجل الذي قدم الكثير لوطنه، رحمك الله يا بوخلف رحمة واسعة ولن ننساك يا الغالي، مرفقاً في تغريدته صورة رسالة الدعوة الموجهة من سعيد الغفلي رئيس الشؤون البلدية لحضور حفل تسمية شارع محمد خلف المزروعي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية مقابل مبنى ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.

ودوّن :خالد بن ضحي: « العاصمة أبوظبي تكرم المغفور له بأذن الله محمد خلف وتطلق على شارع في الغربية #شارع_محمد_خلف_المزروعي ، رحمك الله يا بو خلف، وكتب حسين العامري: ربي يرحمه ويغمد روحه الجنة، ويرحم اللي خاواه بحياته ومماته الفندي المزروعي، ويحفظ إخوانه وعياله، فيما قال عبد المنعم الأحمد: «عاش مخلصاً لوطنه وقادته ومات وفيّا لهذه الأرض وترك بصمات ناصعة البياض محفورة بقلب كل من عرفه رحمه الله».

الدكتور علي النعيمي عبّر كاتباً : رحمه ربي وأسكنه فسيح جناته، كان رجلاً يعمل في صمت من أجل وطنه وإحسانه يسبق أقواله، مرفقاً مع تغريدته صورة عميقة المعنى للراحل المزروعي ويبدو علم الإمارات إلى جانبه، وحساب محبين محمد بن زايد وضع صوراً منوعة في تغريداته تضم اللافتة الكبرى التي تحمل اسم الراحل إلى جانب الحضور الذين شهدوا التدشين.

كما كتب جمال بن حويرب : رحم الله أخي محمد خلف المزروعي، سيبقى رمزاً من رموز وطننا المخلصين.. شكراً حكومتنا الرشيدة، مضيفاً إلى تغريدته ثلاث صور للراحل واللوحة التي تحمل اسمه على الشارع، ودوّن رافد الحارثي: رحمك الله يا بو خلف مضيفاً وسماً آخر وهو #شكرا_وطني بالإضافة إلى وسم #شارع_محمد_خلف_المزروعي.

محمد الحمادي دوّن : بادرة ليست بغريبة على قيادتنا التي عودتنا على التقدير والوفاء لكل من يخدم هذا الوطن، مرفقاً تغريدة سلطان العميمي الذي غرّد بصورة للحدث وعلّق: صورة من خلف الإعلان عن تسمية #شارع_محمد_خلف_المزروعي في مدينة زايد بحضور فارس بن خلف وسعيد بن عيد ومحمد خلفان، وفي تغريدة أخرى للحمادي كتب: « جميل الوفاء من أهل الوفاء، إطلاق #شارع_محمد_خلف_المزروعي في المنطقة الغربية، أما الحساب الخاص بالدعاء للمغفور لهما بإذن الله محمد خلف المزروعي والفندي المزروعي، فقد دون عدة تغريدات ضمت صوراً من حفل تدشين الاسم على الشارع، وأدعية لهما بالرحمة والمغفرة.

محمد خلف المزروعي .. مسيرة حافلة أثرت الثقافة والتراث

ولد الفقيد محمد خلف المزروعي في مدينة زايد بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي حيث اهتم منذ صغره بالبيئة الطبيعية وخصوصا الصقارة والأدب العربي بأشكاله المكتوبة والشفاهية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الحكومية من جامعة الإمارات، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ولاية بورتلاند - أوريغون الأميركية، وشغل منصب مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث.

كما تولى رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وكانت له جهود مميزة في الحفاظ على التراث والاهتمام بالثقافة، كما عمل على تطوير المعرض الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق في عام 2003 والذي تحول خلال فترة وجيزة من مناسبة محلية إلى مهرجان اقتصادي وسياحي وفلكلوري من الطراز الأول ببعدين إقليمي وعالمي.

كما أطلقت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث خلال فترة عمله فيها اثنين من أنجح البرامج التلفزيونية في العالم العربي »شاعر المليون« للشعر النبطي الشعبي و»أمير الشعراء« للشعر الفصيح اللذين تحولا إلى ظاهرتين ثقافيتين عربيتين تستقطبان عشرات الملايين من المشاهدين.

وخلال أقل من سنتين من عمر الهيئة تم إطلاق مهرجان أبوظبي للسينما وأكاديمية نيويورك - أبوظبي للفيلم ومهرجان أنغام من الشرق وجائزة الشيخ زايد للكتاب ومشروع »كلمة« للترجمة إلى العربية إضافة لإحداث نقلة نوعية في تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومشروع موسيقى أبوظبي الكلاسيكية ومهرجان »مزاينة الظفرة« ومهرجان ليوا للرطب ومجلة »شواطئ« باللغتين العربية والإنجليزية وتأسيس أكاديمية الشعر وبيت العود العربي.

بالإضافة لإعادة افتتاح قلعة الجاهلي بعد ترميمها وتحويلها لمنارة ثقافية وتعزيز مشاريع التنقيب عن الآثار وترميم المباني التاريخية ومشروع تجميع الثقافة الإماراتية المكتوبة والشفاهية، وترأس محمد خلف المزروعي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، التي عملت على تعزيز الجهود التي تُساهم في تعميق مفهوم حبّ الوطن والبذل في سبيله، والولاء للقيادة الرشيدة، الإيمان بالجذور المشتركة والمصير المشترك، والاعتزاز بتاريخنا وقيمنا الأصيلة، وتأكيد أهمية استدامة الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، وتفعيل النشاطات والفعاليات التراثية والثقافية المرتبطة بالعادات والتقاليد بما يُساهم في تعزيز الروابط الإنسانية والمجتمعية.

وكان الفقيد من العاملين على تسجيل الصقارة كتراث إنساني عالمي في منظمة اليونسكو ضمن قائمتها التمثيلية للتراث المعنوي (غير المادي) في العام 2010، وتسجيل مدينة العين كذلك كأول موقع إماراتي في قائمة التراث المادي لليونسكو في العام 2011.

وتمّ خلال سنوات مسؤوليته كرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام (2007 - 2010) إطلاق نشرة أخبار »علوم الدار" التي حازت على اهتمام شعبي ورسمي رفيع المستوى، وإطلاق صحيفة ذا ناشيونال في عام 2008 كأول صحيفة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، وقناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، وقمة أبوظبي للإعلام، فضلا عن إطلاق شركة ايماجينيشن لتمويل وصناعة الأفلام، كما شغل المزروعي عددا من المناصب الحكومية والمختلفة التي قدم فيها خبرته ومساهماته التي قدمت مخرجات يشار إليها بالبنان.