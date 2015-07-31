السيسى لـ"ملك البحرين": حريصون على أمن المملكة ونرفض التدخل فى شئونها

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.>وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاتصال وقوف مصر إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكافة جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد على أن أمن منطقة الخليج العربى، بما فى ذلك أمن مملكة البحرين، خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ومن ثم فإن مصر تؤكد حرصها على أمن واستقرار مملكة البحرين، وترفض كافة المحاولات للتدخل فى شئونها الداخلية.

وأكد الرئيس أن دقة المرحلة الراهنة والتهديدات والأخطار التى تحدق بالمنطقة العربية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف العربى لتحقيق التوازن المطلوب فى المنطقة.

من جانبه، أشاد جلالة ملك البحرين بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تعزيزها وتطويرها فى كافة المجالات. وأعرب جلالة الملك عن تقدير بلاده للمواقف المصرية المشرفة إزاء أمن منطقة الخليج العربى، مؤكدًا توافق الرؤى بين البلدين إزاء أهمية حماية الأمن القومى العربى والتصدى لكافة المحاولات الرامية إلى زعزعته.