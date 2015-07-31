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وزير التعليم: يوجد طلاب فى الابتدائية والإعدادية لا يجيدون القراءة

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وزير التعليم: يوجد طلاب فى الابتدائية والإعدادية لا يجيدون القراءة وزير التعليم: يوجد طلاب فى الابتدائية والإعدادية لا يجيدون القراءة
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه رصد تسيبا كاملا فى الإدارة المدرسية عندما قام بجولات ميدانية عقب تولى الحقيبة الوزارية فى 5 مارس 2015، وذكر قائلاً: "لم أجد طلابا فى الصف الثالث الثانوى والثالث الإعدادى نهائياً بالمدارس.. حتى لم يسجل لهم الحضور والغياب وهذا فى غاية الخطورة.. وكذلك العنف المتبادل بين المعلم والطالب وفى بعض الأحيان أولياء الأمور إلى جانب وجود طلاب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية لا يجيدون القراءة والكتابة".

وأضاف "الرافعى" خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خفاجى عبر فضائية "ontv" مباشر، أن هذه مشاكل يجب معالجتها بشكل عاجل، مشدداً على مواجهة كافة هذه المشكلات والمعوقات، وسنواجه أصحاب المصالح، الذين يقفون أمام أى تغيير يهدف للتطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالبلاد.


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