التعليم الفنى: نهدف لتحقيق شراكة استراتيجية مع "الساليزيان"لتطوير المدارس

أكد الدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، حسب بيان منذ قليل، أن التعاون مع شركة الساليزيان يهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بينها وبين وزارة التعليم الفنى والتدريب بهدف تطوير وتحديث المدارس الفنية بمصر.

وأضاف وزير التعليم الفنى خلال لقائه اليوم بـ"دون بيترو"، رئيس شركة الساليزيان بمصر، وماجد جورج، مدير الشركة بالقاهرة، أن هذا التعاون قد بدأ بزيارة السيد رئيس الوزراء لإيطاليا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة الانفتاح على التجارب العالمية ودعم التعاون بين وزارة التعليم الفنى ومعهد الساليزيان ووزارة التنمية الإيطالية.

ومن جانبه، رحب بيترو بالتعاون مع الجانب المصرى، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية لتفعيل هذا التعاون، وذلك إبان زيارته لإيطاليا الأسبوع المقبل.

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