الشامى: مدير الأهلى قال"تيجوا تأخدوا الدرع أو هسلمه لقسم شرطة الجزيرة"

قال المهندس محمود الشامى، المتحدث الرسمى باسم اتحاد الكرة، إنه سيتم إجراء تحقيق حول طريقة نقل درع الدورى، موضحًا أن طريقة نقل الدرع أصابته بصدمة كبيرة.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، ما نسب إليه أنه قال: "الأهلى مش راضى يبعت الدرع"، وكشف أن اللواء محمود علام، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، قال للمكتب الفنى: "تيجوا تاخدوا الدرع أو هسلمه لقسم شرطة الجزيرة".

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