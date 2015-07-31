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"التعليم": عدم وجود أراض لبناء مدارس سبب الكثافة الطلابية داخل الفصول

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"التعليم": عدم وجود أراض لبناء مدارس سبب الكثافة الطلابية داخل الفصول "التعليم": عدم وجود أراض لبناء مدارس سبب الكثافة الطلابية داخل الفصول
قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إن من بين الأسباب، التى تعود إليها ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصل الواحد عدم وجود أراض لبناء مدارس فى بعض المناطق.

وأضاف الرافعى خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خفاجى، عبر فضائية "ontv مباشر"، أن الكثافة المثالية فى العالم كافة تتراوح ما بين 20 إلى 25 طالبا، "ونحن لن نصل إلى ذلك نظرًا لوجود قرارات وزارية تقول بـ40 طالبًا، وإحنا لو وصلنا لكده يبقى كويس".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبدأ بالمناطق الأكثر كثافة للطلاب داخل الفصول، ثم التى تليها، مشددًا على أن حل مشكلة الكثافات تتطلب 52 مليار جنيه.


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