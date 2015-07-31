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"العمال": استقالة 525 من النقابة المستقلة للنقل وعودتهم إلى الاتحاد العام

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"العمال": استقالة 525 من النقابة المستقلة للنقل وعودتهم إلى الاتحاد العام "العمال": استقالة 525 من النقابة المستقلة للنقل وعودتهم إلى الاتحاد العام
أعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ورئيس النقابة العامة للنقل البرى، عن عودة 525 عاملاً بفرعى الأميرية وجسر السويس بهيئة النقل العام، إلى نقابتهم العامة بعد تقديم استقالة جماعية من النقابة المسماة بالمستقلة بهيئة النقل العام إلى مديرية القوى العاملة بمجمع التحرير بالقاهرة، بحسب بيان للاتحاد العام.

وقال سيد جمعة عضو مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى حسب بيان اليوم، إن رئيس الاتحاد العام أعطى توجيهاته باعتبار هؤلاء العاملين مستمرين فى عضويتهم بالنقابة العامة منذ التحاقهم بالعمل وعليهم أن يتمتعوا بكل الأنشطة والخدمات التى تقدمها النقابة العامة للنقل البرى لنحو مليون عضو.

من جانبه قال عادل سالم الرئيس المستقيل من النقابة: "إن هذه الكيانات لا شرعية قانونية لها ورفضنا الاستمرار فيها بسبب توجهات بعض العناصر التى وصفها بالتخريبية التى تريد النيل بمقدرات الوطن وزعزعة الاستقرار، مطالبًا إدارة هيئة النقل العام بسرعة استرداد قطعة الأرض المملوكة لها بشارع أحمد سعيد والتى أقامت المستقلة عليها قاعة لاجتماعاتهم وحفلاتهم.

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مصر 365

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