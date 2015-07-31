4 مسجلين خطر يختطفون فتاة تحت تهديد السلاح ويغتصبونها بشقة بشبرا الخيمة

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة القبض على 4 مسجلين خطر لاتهامهم باختطاف فتاة تحت تهديد السلاح واصطحابها إلى شقة أحدهم واغتصابها وتركوها فى حالة إعياء شديد وفروا هاربين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بتلقية بلاغًا من "مروة.م" 31 سنة عاملة بمصنع ملابس أنها أثناء توقفها أمام عملها فى أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة اعترض طريقها 4 أشخاص مجهولين وقاموا باصطحابها تحت تهديد السلاح وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق بنفس المنطقة واغتصبوها كرهًا عنها واستولوا على هاتفها المحمول وتركوها فى حالة إعياء شديد واستغاثت عقب خروجها من الشقة بالجيران وتوجهت إلى قسم الشرطة وأدلت بأوصاف المتهمين.

أمر اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث قاده العقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البجث الجنائى بشبرا الخيمة وقام بعرض بعض صور المسجلين على المجنى عليها وتعرفت عليهم وتبين أن المتهمين هم كل من "عبد الحميد.س.ع" 25 سنة و"إسلام.م م" 25 سنة و"مصطفى.ز.أ" 23سنة و"فريد ج ف" 26 سنة.

وتمكن النقيب محمود ندا معاون مباحث القسم من القبض عليهم عدا الثانى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا باصطحابها تحت تهديد السلاح الأبيض عنوة وتناوبوا اغتصابها داخل شقة أحدهم.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة وليد مندور مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة وبإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

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