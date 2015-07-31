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بالصور.. محافظ الإسكندرية يقبل رأس عامل النظافة المصاب أثناء تأدية عمله

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قام، اليوم، هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بتكريم رمضان كامل عامل النظافة الذى أصيب أثناء تأدية عمله نتيجة للسلوك السيئ لبعض السكان بالقائهم القمامة تحتوى على زجاج، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة فى الوجه وكذلك تكريم محمود عزوز لمبادرته لجمع القمامة.

وقبل المحافظ رأس العامل رمضان كامل وقدم له اعتذارا بالنيابة عن الشعب السكندرى، عما حدث له من إصابة، كما شكر الشاب محمود عزوز لتطوعة لجمع القمامة.

وأوضح أن المحافظة تتعامل مع شركة وطنية مصرية مملوكة من وهى شركة نهضة بدأت بالتعاقد فى 2011 على عدد معين من الاطنان وقد زاد عن العدد الأطنان المتعاقد عليها ما أدى إلى تفاقم مشكلة القمامة.

وأشار إلى أن المحافظة لا تملك السيولة المالية لدفع المبالغ المطلوبة، موضحا أن قيمة النظافة المضافة على فاتورة الكهرباء تتضمن فقط نظافة الشارع، وليس الجمع من المنازل، كما أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه المنظومة والتى من بينها هو عدم وجود الكثير من المحطات الوسيطة وانعدام الثقة في المدافن الموجودة.

المسيرى يقبل رأس العامل المصاب -اليوم السابع -7 -2015
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المسيرى يقبل رأس العامل المصاب

المحافظ يكرم عامل النظافة المصاب -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ يكرم عامل النظافة المصاب

المحافظ يكرم شاب قام بمبادرة جمع القمامة -اليوم السابع -7 -2015
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المحافظ يكرم شاب قام بمبادرة جمع القمامة


>-القمامة تنتصر على الإسكندرية.. والمحافظ يطالب رؤساء الأحياء بالتغلب على المشكلة.. ويؤكد: قلة الموارد ونقص المحطات الوسيطة وانتشار النباشين وزيادة "الزبالة" سبب تفاقم الأزمة
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مصر 365

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