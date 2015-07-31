فرق الإنقاذ و أكثر من 100 عماني يبحثون عن الغريقين الإماراتيين

أعلنت الهيئة العام للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، أن فرق الإنقاذ نفذت اليوم عمليات انزال لفرق الانقاذ في الكهوف المغمورة بالمياه بحثا عن الشقيقين الغريقىين الاماراتيين .

فيما يواصل سلاح الجو السلطاني العماني البحث عن الشقيقين لليوم السابع على التوالي ، ويقوم أكثر من 100 مواطن عماني من مرباط بتمشيط البحر بحثا عن الشقيقين الظاهري .

أكد والد المفقودين الإماراتيين منصور وعبدالله محمد سرور الظاهري لموقع 24 الإخباري، أن عمليات البحث عن ولديه مستمرة لليوم الثامن على التوالي وقد دخلت المرحلة الثانية وشملت الكهوف البحرية، مشيراً إلى أن السلطات العمانية أكدت له منذ لحظات تكثيف البحث في الكهوف والتجاويف البحرية، على أمل العثور عليهما على قيد الحياة خلال الفترة المقبلة.

وقال الظاهري: "أملنا بالله كبير في العثور عليهما على قيد الحياة، فلم يفارق عمهما وإخوانهما وأصدقائهما وأهالي منطقة مرباط المكان منذ الحادث، ولم تتوقف عمليات البحث عنهما أبداً".

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