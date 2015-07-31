العرابي: إعلان القاهرة حول العلاقات المصرية السعودية رسالة تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر

تعقيبًا على المشاورات المصرية السعودية الثنائية اليوم، وإعلان القاهرة المشترك خلال المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية المصري والسعودي.. أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق أن إعلان القاهرة قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء اليوم والإعلان كان نتيجة جولة قام بها وزير الخارجية شكري لعدة دول خاصة الدول العربية حيث ركز خلالها على دعم مشروع إنشاء كيان عربي مشترك.

> وأضاف العرابي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أن إعلان القاهرة اليوم بمثابة تطور استراتيجي في العلاقات المصرية السعودية.

> وأوضح أن التعاون المصري السعودي ضمان وحماية للأمن القومي العربي، وكان من الضروري تدشين هذا التعاون المشترك.. مضيفا: اليوم تعود زمام الأمور لمصر والسعودية والتأكيد على أن أمن الخليج مسؤولية عربية.

> وقال العرابي إن إعلان القاهرة حول العلاقات المصرية السعودية رسالة واضحة تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر ويدعم موقف مصر في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب سواء في المنطقة العربية والعالم.