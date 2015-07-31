تقلبات ضغط الدم مؤشر للإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج خطيرة، حيث أفادت بأن تقلبات ضغط الدم قد تشير إلى خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والموت المبكر.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الكبيرة التى شملت 26000 شخص أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم ولديهم اختلافات أكثر من 14 ملم زئبق فى قراءات ضغط الدم الانقباضى كانت لديهم زيادة 25 فى المئة لخطر الإصابة بقصور فى القلب.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن ضغط الدم الانقباضى هو الرقم الأعلى فى قراءة ضغط الدم.

وقال كبير الباحثين بول مونتنر، أستاذ علم الأوبئة فى جامعة ألاباما للصحة العامة فى برمنجهام، إن الشخص الذى يعانى من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكون على علم بالتغييرات التى تحدث بضغط الدم لديه، واستشارة الطبيب حال وجود خلل فى الضغط.

وقال مونتنر إن هذه الاختلافات فى قراءة ضغط الدم علامة على تزايد الأضرار التى لحقت بالشرايين، وخاصة عندما يحدث تشنج.

وأضاف أن هناك واحدا من كل ثلاثة بالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانى من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".