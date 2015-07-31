قشر العنب الأحمر يساهم فى الوقاية من سرطان القولون

كشفت دراسة طبية حديثة أن مادة ريسفيراترول" Resveratrol " التى توجد فى قشر العنب الأحمر وتعطيه لونه المميز تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان القولون، أحد أخطر الأورام الشائعة للغاية، وتتسبب فى وفاة مئات الآلاف سنويًا.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد مجموعة من التجارب التى أجريت على الفئران، كشفوا خلالها أن هذه المادة تُحدث تأثيرات مضادة للسرطان حال تناولها مع وجبة دهنية فقط.

وعلى الرغم من أن هذه المادة توجد فى الخمر أو النبيذ إلا أن الباحثين لا يوصون بتناولها للوقاية من السرطان نظرًا لأنه لا يمكن فصل مادة الريسفيراترول عن الكحول، مؤكدين أن الأخير يتسبب فى رفع فرص الإصابة بالسرطان ولا يمكن معادلة أضراره بمادة الريسفيراترول.

كما أكد الباحثون فى الوقت نفسه أن تناول العنب الأحمر لن يجدى نفعًا، لأنك تحتاج إلى تناول 1800 جرام منه كى تحصل على نفس تركيز مادة الريسفيراترول الذى تم إطعامه للفئران، ويبدو أن الحل الوحيد يكمن فى تناول مستخلص تلك المادة المثيرة.

وتساهم هذه المادة فى التمتع بفوائد صحية أخرى حسب العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا، أبرزها الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنها تساهم فى تعزيز صحة المخ والإبقاء على التركيز والانتباه متقدًا، بالإضافة إلى أنها تساهم فى الوقاية من الإصابة بالسمنة حسب دراسة حديثة نشرت بالمجلة الطبية "International Journal of Obesity".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Leicester University"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر يوليو الجارى.