محلب: منح يوم افتتاح قناة السويس الجديدة إجازة قيد الدراسة

كشف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن أهم رسائل المصريين للعالم في يوم افتتاح قناة السويس الجديدة.

ولفت محلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار” مساء اليوم الخميس، إلى أن أهم رسائل المصريين للعالم يوم 6 أغسطس المقبل هي أننا قادرون على التغيير وبناء الدولة في وقت قياسي، مضيفاً أن 6 أغسطس المقبل سيكون يوما تاريخًا لمصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار إعطاء الشعب إجازة رسمية يوم الخميس 6 أغسطس قيد الدراسة للاحتفال بافتتاح القناة، ولم يقر حتى الآن.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد اشتباك الدولة مع المحليات بسبب انتشار الفساد الذي استشري بها، موضحًا أنه جاري إعداد خطة لمواجهة الفساد داخل المحلية في إسراع وقت.