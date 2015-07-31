التحالف العربى: الهدف الأول إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن ثم لصنعاء

قال المتحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية إن التحالف الذى يقاتل لإعادة الحكومة اليمنية التى تمارس عملها من الخارج إلى البلاد يهدف أولا إلى عودتها لمدينة عدن ثم انتقالها إلى صنعاء إذا أمكن تحقيق ذلك من خلال محادثات للسلام مع المقاتلين الحوثيين.

وأضاف العميد احمد عسيرى فى مقابلة أنه إذا لم يوافق الحوثيون المتحالفون مع إيران فى نهاية المطاف على الانسحاب من صنعاء فإنه سيكون للحكومة الحق فى أخراجهم بالقوة.

وقال مسئولون اليوم الخميس إن القوات اليمنية مدعومة بالضربات الجوية التى يشنها التحالف استعادت مواقع على مشارف عدن يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ على المدينة.

وتوجه أعضاء كبار بالحكومة اليمنية بالخارج إلى عدن فى 16 يوليو للإعداد لعودة الحكومة إلى المدينة الجنوبية الرئيسية بعد أربعة أشهر من اضطرارها للانتقال إلى السعودية اثر تقدم جماعة الحوثى وهى الفصيل المسلح المهيمن على الصراع صوب المدينة.

وقال عسيرى إن المهمة الأولى هى تأمين عدن حتى تتمكن الحكومة من ممارسة عملها هناك فى الوقت الحالي. ويقصف التحالف بقيادة السعودية أهدافا تابعة للحوثيين منذ 26 مارس.

وأضاف أن عدن كانت الخطوة الأولى والآن ستبدأ الحكومة فى إعادة بناء قدرتها العسكرية وقدرتها الأمنية وإعادة الاستقرار إلى المدن.

وقال إن التحالف يعتقد أنه إذا خرج الحوثيون من صنعاء من خلال محادثات السلام فإن هذا سيكون مهما ولكن أضاف أنهم إذا استمروا فى السيطرة على صنعاء فإنه سيكون للحكومة الشرعية الحق فى إخراجهم من صنعاء.

وقال عسيرى إن على الحوثيين أن ينفذوا قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الذى يدعو الحركة إلى الانسحاب من المدن الخاضعة لسيطرتها وإعادة الأسلحة التى استولت عليها والسماح لهادى بالعودة من الرياض.

ورفض الحوثيون هذا القرار قائلين إنهم يقومون بثورة على حكومة فاسدة والمتشددين وينفون أن تكون لهم أى صلات عسكرية أو اقتصادية بإيران منافسة السعودية الرئيسية بالمنطقة.

وقال عسيرى إن التحالف يرحب بأن يزور محققون اليمن لبحث الانتهاكات الحقوقية التى قد يكون ارتكبها أى من أطراف الحرب الممتدة منذ أربعة أشهر.

وأكد أن التحالف مستعد للتعاون مع أى تحقيق فى اليمن مشيرا إلى أن قرار السماح بدخول البلاد للحكومة اليمنية.

لكنه قال إن اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش للتحالف بأن طائراته قصفت مدنيين فى 24 يوليو فيما يمثل جريمة حرب محتملة منحازة وأضاف أن المنظمة لم تطلب تعليق التحالف.

وصرح باحث فى هيومن رايتس ووتش لرويترز بأن المنظمة لم تطلب تعليق التحالف لكنه ذكر أنها كانت قد أرسلت طلبا للتعليق على تحقيق مماثل سابق ولم تتلق ردا، قال الباحث اوليه سولفانج "لا شك أنها كانت ضربة جوية."

واتهمت هيومن رايتس ووتش الجانبين بارتكاب انتهاكات. ووجهت أحدث اتهامات للتحالف فيما يتصل بالضربة الجوية فى 24 يوليو فى غرب اليمن وللقوات الموالية للحوثيين بإطلاق الصواريخ عشوائيا على مناطق سكنية فى عدن.

وقال عسيرى إن التحالف يعتقد أن هدف التقرير هو اتهامه دون النظر إلى ما يفعله الآخرون ودون الاستماع لوجهة نظره مضيفا أن نيران صواريخ الحوثيين هى المسؤولة. وأشار إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش دعا إلى إجراء تحقيق فى الهجوم بينما أنحى باللائمة على التحالف. ووصف هذا بأنه غير منطقي

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