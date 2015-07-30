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محافظ بني سويف يوافق على مشروعين استثماريين بتكلفة 21 مليون جنيه

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محافظ بني سويف يوافق على مشروعين استثماريين بتكلفة 21 مليون جنيه محافظ بني سويف يوافق على مشروعين استثماريين بتكلفة 21 مليون جنيه
وافق المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف اليوم الخميس، على تخصيص 14 ألف متر مربع لإقامة مصنع لإنتاج لوحات توزيع كهربائية وحوامل سلالم كابلات وشدادات كابلات وملحقات كابلات وسحب سلك نحاس بتكلفة استثمارية 6 ملايين جنيه ويوفر 100 فرصة عمل.

كما وافق المحافظ على تخصيص 4000 متر مربع لإقامة مصنع لنشر وتشغيل وتقطيع وصقل وجلى رخام طبيعي وجرانيت طبيعى بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه توفر 40 فرصة عمل.

وأكد محافظ بني سويف على حرصه على تذليل كل المعوقات أمام الاستثمار من أجل تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة خاصة أن المحافظة تمتلك مزايا استثمارية.
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