بالصور.. رحلات لطلاب الإعدادية بهدف التعرف على الآثار فى كفر الشيخ

نظم توجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم فى كفر الشيخ أولى الرحلات ضمن برنامج "اعرف بلدك" لطلاب المرحلة الإعدادية ضمن البرنامج الصيفى لزيارة الأماكن السياحية والتعرف على آثار المحافظة سواء الآثار الفرعونية أو الإسلامية أو القبطية.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن عددًا من مدارس كفر الشيخ نظمت أولى الرحلات ضمن برنامج "اعرف بلدك" لطلاب وطالبات التربية والتعليم بكفر الشيخ للتعرف على آثار المحافظة، مشيرة إلى أن البرنامج جاء بناء على تعليمات الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بوضع برنامج "اعرف بلدك" موضع التنفيذ ضمن الأنشطة التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالتعاون بين توجيه التربية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الآثار بكفرالشيخ.

وأضافت أن الطلاب زاروا منطقة تل الفراعين ومسجد العارف بالله بدسوق والآثار الإسلامية بمدينتى فوه ومطوبس، وتم توثيق الرحلة والتغطية الإعلامية إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن فريق التربية الاجتماعية ضم كلا من محمد الدفراوى، الموجه العام، ومحمد زكى، ومحمد مصطفى غريب، وآمال عبد الرحمن، والسيد نبيل، وسهام شوشه، ويوسف طولان، ووليد إبراهيم، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم ماصة عبد الرحمن، مدير عام الآثار الإسلامية بكفرالشيخ، ومفتشى الآثار أحمد رأفت، وحجازى محمد، ومحمد السنهورى، وشادى موسى، ومصطفى العافى، بإدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم للتوثيق والتغطية الإعلامية.



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الطلاب فى تل الفراعين



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الطلاب أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى



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الطلاب أمام مسجد الشيخ شعبان بفوه



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الطلاب والمشرفون فى تل الفراعين



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مفتش الآثار يشرح للطلاب



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الطلاب بجوار بعض آثار تل الفراعين



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الطالبات أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى



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الطلاب فى الميدان الإبراهيمى



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أحد المواقع الأثرية فى تل الفراعين