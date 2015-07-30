ندوة "قناة السويس الجديدة.. طموحات شعب" بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

قالت عواطف أندراوس، مدير المجمع الإعلامى، إن المجمع الإعلامى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات نظم اليوم لقاءً موسعًا تحت عنوان: "قناة السويس الجديدة.. طموحات شعب"، بحضور محمد داود، المستشار الإعلامى الأسبق بهيئة قناة السويس، وبمشاركة 75 من شباب الإسماعيلية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر المجمع.

وأشارت أندراوس إلى أن اللقاء دار حول قناة السويس الجديدة، فالقناة مشروع قومى جديد يلتف حوله الشعب المصرى ويختص بتطوير قناة السويس كممر ملاحى من خلال إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية وتحويل الممر الملاحى إلى مركز أعمال عالمى متكامل يعتمد على خدمات النقل البحرى من إصلاح سفن وتموين بالوقود وخدمات السفن والإنقاذ ونظام السفن وخدمات الشحن والتفريغ وأيضًا مجمعات صناعية جديدة للتعبئة والتغليف ومراكز لوجيستية وموانئ محورية على مدخلى القناة.

وأضافت أندراوس، أن المشروع ضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية وجزء من منظومة التجارة العالمية كما تم عرض فيديوهات خاصة بقناة السويس الجديدة بالإضافة إلى إقامة معرض لصور قناة السويس منذ الحفر وحتى الآن والذى يستمر لمدة أسبوع.