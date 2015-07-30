موظفة بتعليم الفيوم تحصل على جائزة السيدة الملهمة من "كريتيف" الأمريكية
حصلت الدكتورة لمياء أحمد الباسل رئيس وحدة دمج التكنولوجيا بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم على لقب السيدة الملهمة لعام 2015 من خلال مؤسسة كريتيف الدولية الأمريكية وذلك من خلال دورها الفعال فى تحسين أداء العملية التعليمية فى 1044 مدرسة على مستوى محافظة الفيوم فى المراحل التعليمية المختلفة بدون أى تكاليف أو أعباء مالية على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .إعلان - Ads إعلان - Ads
الجدير بالذكر أن اللقب جاء من المؤسسة الأمريكية لكونها امرأة تعمل فى محافظة فقيرة وفى دولة من دول العالم الثالث وجاء اختيارها ضمن 15 سيدة حول العالم وهى الوحيدة التى تم اختيارها من مصر.
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