موظفة بتعليم الفيوم تحصل على جائزة السيدة الملهمة من "كريتيف" الأمريكية

حصلت الدكتورة لمياء أحمد الباسل رئيس وحدة دمج التكنولوجيا بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم على لقب السيدة الملهمة لعام 2015 من خلال مؤسسة كريتيف الدولية الأمريكية وذلك من خلال دورها الفعال فى تحسين أداء العملية التعليمية فى 1044 مدرسة على مستوى محافظة الفيوم فى المراحل التعليمية المختلفة بدون أى تكاليف أو أعباء مالية على مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن اللقب جاء من المؤسسة الأمريكية لكونها امرأة تعمل فى محافظة فقيرة وفى دولة من دول العالم الثالث وجاء اختيارها ضمن 15 سيدة حول العالم وهى الوحيدة التى تم اختيارها من مصر.



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