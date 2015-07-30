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بالفيديو…مرتضي منصور يعلن تراجعه مبدئيا عن الإستقالة من رئاسة نادي الزمالك

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بالفيديو…مرتضي منصور يعلن تراجعه مبدئيا عن الإستقالة من رئاسة نادي الزمالك بالفيديو…مرتضي منصور يعلن تراجعه مبدئيا عن الإستقالة من رئاسة نادي الزمالك

مرتضى منصور

هاجم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، رئيس قناة “crt” أحمد سعيد، مشيرا إلى أنه إنه تم توجيه إنذار للقناة، التي أكد أنه سيتم إغلاقها. وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية على قناة “الحياة” إن “القناة هتتقفل”، وأضاف مخاطبا رئيس القناة “هتتحبس زي سما المصري وهتبقى سامية”. وشدد “منصور” على أن أصغر محامي في مكتبه سيحبس رئيس قناة

وفي سياق آخر، أشار رئيس نادي الزمالك، إلى أنه سيحضر اجتماع لمجلس الإدارة مساء اليوم، معلنا بشكل مبدئي تراجعه عن قرار الاستقالة، بناء على ضغوط الجماهير.

يذكر أن رئيس قناة crt قد قرر منع مرتضي منصور من إجراء أي مداخله هاتفيه علي القناة بعد أن قام مرتضي بسب وقذف رئيس نادي الأهلي المهندس محمود طاهر بعباراته قائلاً ” انا هجيب أمك الأرض يا محمود يا طاهر”.

 

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