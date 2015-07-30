مصرع ربة منزل بطلق ناري اثناء قيامها بالعبث بسلاح ناري بسوهاج

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من المستشفي المركزي بإصابة المدعوة سحر خيري صلاح 24 سنة ربة منزل وتقيم بناحية برديس – دائرة المركز بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالظهر والصدر ولا يمكن استجوابها وتوفيت عقب ذلك.

> وبسؤال زوجها قرر بأنه أثناء تواجد زوجته بشرفة مسكنها أصابها طلق ناري طائش “لا يعلم مصدره” ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

> وأشارات تحريات إدارة البحث الجنائي من خلال جمع المعلومات إلي قيام المجني عليها بأحداث إصابتها بنفسها حال عبثها بسلاح ناري عبارة عن فرد صناعة محلية خاص بوالدها المدعو / خيري صلاح أبو المجد 46 سنة موظف.

> وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط والد المتوفاة المذكور والسلاح المستخدم وهو عبارة فرد صناعة محلية به عدد “1″ فارغ عيار 7.62 × 39 وبمواجهته أعترف بما توصلت إليه التحريات .

> تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .