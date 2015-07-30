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إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم بطاطس فاسدة بسوهاج

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إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم بطاطس فاسدة بسوهاج إصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم بطاطس فاسدة بسوهاج
استقبل مستشفى المراغة المركزى بمحافظة سوهاج، 4 أطفال من أسرة واحدة مصابين بحالة تسمم، عقب تناولهم طعام منزلى فاسد، عبارة عن بطاطس غير طازجة، وتم حجزهم داخل قسم الباطنة للعلاج.

كان اللوء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مستشفى المراغة المركزى يفيد بإصابة 4 أطفال من أسرة واحدة بقىء مستمر وانخفاض فى ضغط الدم.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث بوصول المستشفى كل من؛ الطفلة سمر رمضان محمد على 3 سنوات، والطفلة قمر رمضان محمد على، والطفل أحمد رمضان محمد على، والطفلة أميرة رمضان محمد على 6 سنوات، ويقيمون بناحية عزبة بنى هلال، مصابين بقىء مستمر، وانخفاض بالضغط، وحالتهم العامة متوسطة، وادّعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدة المصابين رضا جلال على 30 سنة ربة منزل، أقرّت بحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى (بطاطس) غير طازجة، ونفت الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11254 جنح المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365