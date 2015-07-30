العثور على جثة شاب مجهول الهوية مبتور الساقين على شريط السكة الحديد بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، جهودهم لكشف هوية جثة عثر عليها على شريط السكة الحديد بناحية روافع القصير دائرة المركز.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث على شريط السكة الحديد، ولم يتم التعرف على هويته.

وبالانتقال إلى مكان الجثة تبين من الفحص الذى أشرف عليه العميد جلال أبو سحلى، وكيل إدارة البحث، والنقيب أحمد طلعت، معاون مباحث مركز سوهاج، أن الجثة لشخص ذكر فى العقد الثالث من العمر مبتورة الساقين ولا توجد أية أوراق أو متعلقات تبين هويته، وهو فى مكان غير مخصص للعبور، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام واتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هوية المتوفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4761 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.

>