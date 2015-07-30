ضبط مدير مساعد ببنك وطالبين ينتميان لجماعة الإخوان بسوهاج

شن مديرية أمن سوهاج مأمورية ضمت ضباط إدارة الأمن الوطنى وضباط ادارة البحث الجنائى بسوهاج بالتنسيق وفرع الأمن العام استهدفت عناصر جماعة الإخوان والتى وردت معلومات بشأن ارتكابهم بعض الأعمال التى من شأنها تكدير السلم العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "أيمن.ع" 46 عامًا مدير مساعد بنك التنمية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج و"ك.م" 23 عامًا طالب ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج و"م.ع" 19 عامًا طالب ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.

>