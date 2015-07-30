المنوفية تحتفل بقناة السويس الجديدة بماراثون ” مصر _بتفرح ” غدًا

تنظم محافظة المنوفية بالتعاون مع جمعية التقوى مارثون للدارجات تحت عنوان ” مصر بتفرح ” للاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديجة غدا الجمعة فى الثامنة صباحا والذى من المتوقع أن يشارك فيه ما لا يقل عن 200 شاب وفتاه من أعضاء فريق المنوفية للدراجات الذى تتبناه الجمعية وكذلك أبناء وبنات المحافظة من أعضاء مراكز الشباب والأندية والهواة .

وأوضح المحاسب محمد عبد البارى سليمان رئيس جمعية التقوى أن الجميع يبذل كل الجهد من أجل إخراج المهرجان فى أفضل صورة ممكنة تليق بهذا الحدث التاريخى وأكد أن السيد الدكتور محافظ المنوفية أنه سيقود المهرجان بنفسه .

وأشار الدكتور محمد طاحون مدير المشروع الى أن المهرجان سيبدأ فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا من أمام الاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم مضيفا أن جمعية التقوى أوشكت على الانتهاء من المشروع الرائد لتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلى “المشى والدراجات ” الممول من مرفق البيئة العالمية/برنامج المنح الصغيرة –البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وبالتعاون مع مشروع استدامة النقل فى مصر