محمود طاهر :رئيس المقاصة هنأنى على صفقة الشيخ ولم نتحدث عن بيان لجنة الأندية

نفى المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى الأنباء التى ترددت حول موافقته على البيان الذى اصدرته لجنة الأندية اليوم لاعلان رفضها الإستقالة التى تقدم بها رئيس نادى الزمالك أمس موضحاً أنه تلقى اتصالاً تليفونياً من اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى المقاصة اليوم لتهنئته على الصفقة التى ابرمها النادى الأهلى بالتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الوسط المهاجم للمقاصة.

واكد طاهر على أن رئيس نادى المقاصة تحدث معه خلال المكالمة عن الذكريات الجميلة والعلاقات الطيبة التى كانت تجمعه بلاعبى الأهلى عندما كان يلعب فى صفوف الزمالك متمنياً أن تعود العلاقات بين الأندية كما كانت عليه من قبل.

واشار رئيس الأهلى إلى أن اللواء محمد عبدالسلام عرض عليه أن يبادر النادى الأهلى بتهدئة الأمور بعض الشئ فى المرحلة القادمة من أجل اعادة الهدوء والعلاقات الطيبة بين الأندية الا أن طاهر اكد له على أن مجلس إدارة الأهلى كل تركيزه فى العمل من أجل تحقيق أهداف النادى وتحقيق مصالح جماهيره وأعضاء الجمعية العمومية دون الإساءة لأحد أو انتقاد أحد من اطراف المنظومة الرياضية.

وشدد رئيس الأهلى على أن المكالمة التى دارت بينه وبين رئيس المقاصة لم يتطرقا خلالها للحديث عن بيان لجنة الأندية الذى صدر اليوم من قريب أو بعيد أو أى أمور أخرى.