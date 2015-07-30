بالفيديو.. إزالة 159حالة تعدي بكفر الشيخ وتنفيذ 70 قرار إزالة و6 حالت تعدي على نهر النيل

تمكنت حملة مكبرة من إزالة التعديات على 159 حالة تعد على نهر النيل في نطاق دائرة مركز فوه ، بتنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل ، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على نهر النيل بدائرة مركز فوة، بحضور اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة والسكرتير العام للمحافظة، يرافقه اللواء سامح مسلم نائب مدير أمن كفرالشيخ .

> وتأتي هذه الحملة ضمن الحملة المشتركة بين محافظتي كفرالشيخ والبحيرة لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تشمل رفع الأقفاص السمكية الملوثة لمياه النيل والتعدي علي حرم النهر، بينما تواصل فرق التفتيش عمليات كشف وضبط المخالفات.

" frameborder="0">