بالفيديو…«سامي عبد العزيز»: 50 كاميرا تنقل حفل افتتاح قناة السويس للعالم

قال سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق وعضو اللجنة المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس، إنه سيتم وضع شاشات عرض وأكثر من 50 كاميرا في حفل افتتاح القناة لتنقل للعالم ما يحدث، موضحا أن شباب مصر يساهمون في استقبال الضيوف وتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص سيشاركون في حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن هناك 7 شركات عالمية تشارك في تنظيم حفل قناة السويس الجديدة.

وتابع عبد العزيز، أن يوم 7 أغسطس، سيعلن الفريق مهاب مميش، كشف حساب عما تم إنفاقه على قناة السويس الجديدة، مضيفا أن كل وسائل الإعلام الخاصة والقومية أفردت مساحات إعلامية كبيرة استعدادا لتغطية الحفل.

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