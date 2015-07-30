محافظ كفر الشيخ : « إننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل »

أكد الدكتور أسامه حمدي عقب وصوله من النمسا ، اليوم الخميس لحضور مؤتمر عن المحليات إننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية ، مهما بلغت التضحيات”.

> وشدد محافظ كفرالشيخ على أن “حملة إزالة التعديات تشمل جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية بالمحافظة ، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي احد كان”، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون. وكشف ” محافظ كفرالشيخ ” أن “ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية”، لافتا إلى أنه “تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدي على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر ، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

> يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن. وتنص الوثيقة على أنه “فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى علية .