بالصور .. ثلاثة إعلانات ترويجية لمشروع قناة السويس الجديدة في أكبر ميدان بنيويوك

ثلاثة إعلانات ترويجية لمشروع قناة السويس الجديدة توجد الآن في ميدان “تايم سكوير” الذي يعد أهم ميادين ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك بمناسبة قرب افتتاح القناة في يوم 6 أغسطس القادم.

وسوف تتم إذاعة فعاليات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة من خلال شاشات في نفس مواقع الإعلانات الترويجية الموجودة حاليا في ميدان “تايم سكوير”.

كما سيتم وضع شاشات مماثلة في ميادين متفرقة في المحافظات المصرية المختلفة وخارج مصر أيضا، ليشاهد العالم أجمه الإنجاز المصري الها الذي يعتبر دفعة قوية للاقتصاد المصري ورحة التجارة العالمية.

وتعتبر قناة السويس الجديدة أسرع ممر ملاحي في العالم يسمح بتقديم خدمة ملاحية متميزة وآمنة لحرة التجارة العالمية.