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بالفيديو – ريال مدريد يتوج بالكأس الدولية بركلات ترجيح ماراثونية على ميلان

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بالفيديو – ريال مدريد يتوج بالكأس الدولية بركلات ترجيح ماراثونية على ميلان بالفيديو – ريال مدريد يتوج بالكأس الدولية بركلات ترجيح ماراثونية على ميلان

توج ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال عقب تغلبه على منافسه ميلان بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في الكأس الدولية للأبطال.

وشارك في البطولة التي أقيمت في الصين ثلاثة فرق هم ميلان ومواطنه وغريمه التقليدي إنتر، وريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تغلب في مباراته الأولى على إنتر ميلان بثلاثية دون رد، فيما انتصر ميلان على مواطنه بهدف مقابل لا شيء.

وفشل الفريق الملكي والروسونيري في هز شباك أي منهما خلال المباراة، ليتم اللجوء لركلات الترجيح حيث انتصر الفريق الملكي بنتيجة 10-9.

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فيديو اليوم السابع

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