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ليفربول ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد يتصدرون سوق الانتقالات الصيفية

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ليفربول ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد يتصدرون سوق الانتقالات الصيفية ليفربول ومانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد يتصدرون سوق الانتقالات الصيفية

(إفي): تتصدر أندية أتليتكو مدريد الإسباني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان المشهد خلال النصف الأول لسوق الانتقالات الصيفية الحالية كأكثر الفرق إنفاقا على انتقالات اللاعبين.

وحسبما أفادت الصفحة الرسمية لموقع الانتقالات الشهير "Transfermarket" فإن ليفربول هو النادي الأكثر إنفاقا أثناء تدعيم صفوفه هذا الصيف (110 مليون يورو) عندما انتدب اسمين كبيرين في عالم الكرة، المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي ( 46.5 مليون يورو) ولاعب الوسط البرازيلي روبرتو فيرمينيو (41 مليون يورو).

كما واصل فريق المدرب برندان رودجرز صفقاته باستقدام جناح فريق ساوثامبتون، الإنجليزي ناثانيل كلين (17 مليون يورو) ومتوسط دفاع تشارلتون أثليتك جو جوميز (4.9 مليون يورو).

ومن جانبه، دخل مانشستر يونايتد سوق الانتقالات الصيفية بقوة، جعلته ثاني أكثر الأندية إنفاقا خلال فترة الانتقالات الحالية (109 مليون يورو)، وتعاقد مع خمسة أسماء كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، كلاعب الوسط الفرنسي مورجان شنايدرلين (35 مليون يورو) والجناح المهاجم الهولندي ممفيس ديباي (27.5 مليون يورو) ولاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتيجر (18 مليون يورو) والجناح الإيطالي ماتيو دراميان (18 مليون يورو) والحارس الأرجنتيني سرخيو روميرو (5 مليون يورو).

ويأتي أتليتكو مدريد في المرتبة الثالثة (104 مليون يورو) الذي جدد دمائه بالعديد من الصفقات كالمهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز (35 مليون يورو) والمهاجم الأرجنتيني الشاب لوسيانو فييتو (20 مليون يورو) والجناح البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو (20 مليون يورو).

واختتم "الروخيبلانكوس" سوق انتقالاته الصيفية حتى هذه اللحظة باستعادة الجناح الأيسر البرازيلي فيليبي لويس (16 مليون يورو) من تشيلسي الإنجليزي والتعاقد مع المدافع المونتنيجري ستيفان سافيتش (25 مليون يورو).

ولا يزال رئيس النادي المدريدي، إنريكي سيريزو، يمني النفس باستقدام لاعب الوسط الإيطالي تياجو موتا قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإجمالا، فإن الصفقة الأغلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سجلت باسم المهاجم الإنجليزي الشاب ذو الأصول الجاميكية، رحيم ستيرلينج، المنتقل من صفوف ليفربول إلى مواطنه مانشستر سيتي بقيمة 62.5 مليون يورو.

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