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السعودية: إصابة مقيمين بمقذوف عسكرى على نجران من داخل الأراضى اليمنية

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السعودية: إصابة مقيمين بمقذوف عسكرى على نجران من داخل الأراضى اليمنية السعودية: إصابة مقيمين بمقذوف عسكرى على نجران من داخل الأراضى اليمنية
أصيب مقيمان بمدنية نجران جنوب على الحدود مع اليمن إثر سقوط مقذوف عسكرى من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة نجران المقدم على بن عمير الشهرانى ، مساء اليوم الخميس، إن فرق الدفاع المدنى بمدينة نجران تابعت حادث سقوط مقذوف عسكرى من داخل الأراضى اليمنية نتج عنه إصابة مقيمين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر من الجنسية الهندية حيث جرى نقلهما إلى المستشفى .

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت فى إجراءات إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفق الخطط المعتمدة لذلك .

وتشهد الحدود بين السعودية واليمن مناوشات واشتباكات بين الحين والأخر بين القوات السعودية المدافعة عن الحدود من جهة والمتمردين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح من داخل الأراضى اليمنية .. ويأتى ذلك رغم الهدنة التى أعلنتها قوات التحالف قبل أربعة أيام .
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