أجهزة تنظيم ضربات القلب تستعيد وظيفته وتحمى المرضى من الموت المفاجئ

كشفت دراسة علمية حديثة أن كثيرا من مرضى القلب الذين قاموا بزرع أجهزة تنظيم ضربات القلب فى أفضل حال، وقلوبهم تعمل بشكل صحيح بالمقارنة بمرضى القلب الآخرين.

وشملت الدراسة 1200 شخص من مرضى القلب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-80 عامًا، الذين خضعوا إلى زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب، وهذه الأجهزة تهدف إلى منع الموت القلبى المفاجئ، التى تسبب السكتة القلبية.

ووجد الباحثون أنه فى غضون بضع سنوات من زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب، كان واحد من كل أربعة مرضى تحسن لديهم اضطراب ضربات القلب فى المقام الأول.

ووجد الباحثون أن هؤلاء المرضى الذين زرعوا أجهزة تنظيم ضربات القلب كان لديهم خطر أقل بكثير للوفاة المبكرة.

وأضاف الباحثون أن مشكلة الرجفان الأذينى أو عدم انتظام ضربات القلب قد تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، لذلك ينصح بزرع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".