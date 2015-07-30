السيسي يؤكد لملك البحرين دعم مصر للملكة في مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاتصال وقوف مصر إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكافة جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أن أمن منطقة الخليج العربي، بما في ذلك أمن مملكة البحرين، خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تؤكد حرصها على أمن واستقرار مملكة البحرين، وترفض كافة المحاولات للتدخل في شئونها الداخلية.

وأكد الرئيس أن دقة المرحلة الراهنة والتهديدات والأخطار التي تحدق بالمنطقة العربية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف العربي لتحقيق التوازن المطلوب في المنطقة.