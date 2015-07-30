الأوقاف: لم نعتمد أي معهد لاعداد الدعاة …وألغينا أي بروتوكولات سابقة مع جميع الجمعيات بشأن هذه المعاهد

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علنت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم أنه بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على عدم السماح بافتتاح أو استمرار عمل أي معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الإسلامية إلا إذا كانت مناهجه معتمدة بصفة رسمية من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف مع حصوله على موافقة كتابية من إحدى المؤسستين على الإشراف الكامل على المعهد المراد فتحه أو استمرار عمله , قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلغاء أي بروتوكول سابق مع أي جمعية بشأن هذه المعاهد , مع التأكيد على أن الوزارة لم تعتمد أي معهد من هذه المعاهد حتى تاريخه , وتحذر من الالتحاق بها , لأنها تعمل خارج إطار القانون .

وقالت الاوقاف في بيانها أن من يريد أن يوفق أوضاعه عندنا وفق قرار مجلس الوزراء فعليه أن يكون جادًا باعتماد مناهجه من الأزهر الشريف أولا أو الالتزام الحرفي بمناهج معاهد الأوقاف , وأن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد المراد اعتماده من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الشريف , وكل في تخصصه , وليس له أي انتماء إلى أي جماعة من الجماعات التي تحمل فكرًا متطرفًا أو متشددًا , وأن تعتمد الأوقاف جميع الأساتذة بما فيهم عميد المعهد , وأن تشرف على سير الدراسة إشراف حقيقيًا .